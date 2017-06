Unterwegs im Biosphärenreservat: Schaalseetour in Zarrentin Klaus Kuntoff betreibt seit 1994 Personenschifffahrt auf dem Schaalsee. Seine "Duffy" kann zwölf, die "Große Maräne" 50 Personen an Bord nehmen. Bei einem Besuch der hanseboot kam dem 51-Jährigen die Idee. Er darf als Einziger mit seiner "Duffy" mit Elektromotor auf dem Schaalsee fahren, denn der gehört zum Biosphärenreservat. Durch dessen Mitte verlief einst die innerdeutsche Grenze, wodurch er zu einem wahren Refugium für Fauna und Flora geworden ist. Auf Wunsch organisiert Klaus Kuntoff eine Tour aus Schifffahrt, Wanderung und Mittagessen im Fischhaus. Auf Entdeckertour durch Schloss Wiligrad und seine Parkanlage Vor den Toren Schwerins befindet sich das jüngste Schloss Mecklenburgs: das Schloss Wiligrad. Es wurde im Auftrag des Herzogs Johann Albrecht bis zum Jahr 1898 erbaut. Vor drei Jahren ist der große Park nach historischem Vorbild saniert worden. Rhododendrenbüsche blühen zu dieser Jahreszeit in herrlichen Farben. Die Engländerin Siobhan Fitzgerald-Clark ist Fan von ihnen, lebt seit 18 Jahren in Mecklenburg und war noch nie in Wiligrad. Tag des Offenen Gartens im Ostenfelder Bauernhaus Das Ostenfelder Bauernhaus in Husum ist das älteste Freilichtmuseum Deutschlands. Dort kann man sehen, wie eine Bauernfamilie damals auf engem Raum zusammenlebte und was alles zu einem bäuerlichen Alltag gehörte. Eine umfangreiche Renovierung des Museums im Jahr 2015 schloss auch den Bauerngarten mit ein, weshalb die Museumsleute sich in diesem Jahr am Tag des Offenen Gartens beteiligen. Besuch in der Storchenstation Berne Die Gemeinde Berne in der Wesermarsch gilt als die storchenreichste Region Niedersachsens. Hier ist auch die Storchenstation beheimatet, wo man den weiß-schwarz gefiederten Vögeln und ihrem Nachwuchs sehr nahe kommen kann. In der einzigartigen Baumbrutkolonie leben weit mehr als 100 Störche. Tierisches Vergnügen an der Nordsee: Wattwanderung mit Hund Jessica Supthut führt ganzjährige Wattführungen durch. Ihre Lieblingsstrecke verläuft von Neßmersiel nach Baltrum. Auf dem 6,5 Kilometer langen Weg geht es vorbei an Muschelbänken, durch knietiefe Priele, Schlick und Fahrwasser. Die 32-Jährige kennt sich im Nationalpark Wattenmeer, der zum UNESCO-Weltnaturerbe gehört, sehr gut aus. Großstadtleben zwischen drei Brücken Im Dreieck zwischen Oberhafen, Elbbrücken und dem Hochwasserbassin in Hamburg-Hammerbrook hat sich ein lebendiges Viertel mit Ausstellungsflächen, Studios und Ateliers entwickelt. Die Hotspots sind jedoch alle ein wenig versteckt zwischen Brachen und Bürohäusern. Ein "Nordtour"-Team besucht die Galerie Island, den hippen Tanzclub Moloch bei Nacht und das Studio des Klangkünstlers Felix Kubin. Aktuell arbeitet er für die documenta 14, produziert das Hörspiel "Phantomspeisung" und führt das Team auf die lauschige Caféterrasse von Ameise-Vinyl. Der Pappmaschee-Restaurator aus Ludwigslust Im Zuge der Sanierungs- und Restaurierungsarbeiten im ehemaligen Residenzschloss der Mecklenburg-Schweriner Herzöge im August 2014, brachte der auf Pappmaschee spezialisierte Diplom-Restaurator Andreas Volkmar in den Kabinetten Zierleisten und Rosenbeschläge aus sogenanntem Ludwigsluster Karton, ein anderer Ausdruck für Pappmaschee, an den Paneelwänden an. Früher wurden dafür aus Kostengründen alte herzogliche Akten verarbeitet, heute verwendet Andreas Volkmar feinstes Japanpapier. Im Goldenen Saal montiert Volkmar die Leuchter an der Brüstung. Zu bestaunen gibt es weitere Objekte wie vermeintliche Stuckdecken, Säulenkapitelle, Figuren und Vasen. Ort der Ruhe: Klosterspaziergang in Walsrode Das Kloster in Walsrode ist über 1.000 Jahre alt und damit das älteste der sechs Heideklöster. Acht Damen leben dort in christlicher Gemeinschaft, die Besuchern jeden Tag bei Führungen die Schätze des Klosters zeigen. Ein "Nordtour"-Team hat die Äbtissin Sigrid Vierck einen Tag lang durch das Klosterleben und ihre Lieblingsorte in Walsrode begleitet. - Schnitzeljagd der besonderen