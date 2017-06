Ein Park, der eigentlich eine Gartenstadt werden sollte, ein botanischer Garten, in dem Dreiecke eine tragende Rolle spielen und ein maurischer Garten der Extraklasse - das "Querbeet"-Team reist entlang der Mittelmeerküste zu außergewöhnlichen Anlagen in Spanien. Magazinsendung für alle, die an gärtnerischen Themen interessiert sind. Mit jahreszeitlich abgestimmten Pflanzenporträts, praktischen Tipps zur Pflanzenpflege, Vorstellung von Heil- und Giftpflanzen, Rezepten, Aufnahmen aus europäischen Gartenanlagen.