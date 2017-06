John und Michael werden wieder mal dazu verdonnert, ihr Zimmer aufzuräumen, und Wendy soll ihnen helfen. Da kommt Peter Pan und nimmt die drei mit nach Nimmerland. Peter schlägt vor, einen Ausflug zu den sprechenden Bäumen zu machen. Wendy findet die Idee nicht so gut, weil im Großen Buch von Nimmerland steht, dass die Bäume ihre Ruhe haben wollen. John und Michael werden auch prompt von einem der Bäume eingewickelt. Als Peter und Wendy dazukommen, fordert Peter ihre Freilassung, aber die Große Eiche, der Chef der Bäume, lässt sich von ihm nichts befehlen. Da tauchen auch noch die Piraten auf, und die Lage spitzt sich zu. In allen Folgen "Peter Pan - Neue Abenteuer" ist Nimmerland in Gefahr. Captain Hook heckt in bester Piratenmanier finstere Pläne aus, um die fantastische Welt zu beherrschen. Aber Peter Pan, Wendy, John, Michael und Tinker Bell weisen den schrulligen Piratenkapitän von Abenteuer zu Abenteuer in seine Schranken. Dass sich der Freibeuter dabei gelegentlich selbst oder seine Kumpane ausknockt und sich andererseits Peter Pan voller Übermut und ohne Not in gefährlichste Situationen begibt, sorgt für überraschende Wendungen der Geschichten nach berühmtem Vorbild. Die Serie wurde in aufwändiger CGI-Technik von Method Animation (zum Beispiel "Der kleine Prinz", "Der kleine Nick") und DQ Entertainment (zum Beispiel "Das Dschungelbuch") produziert. Das ZDF zeigt 26 Folgen "Peter Pan - Neue Abenteuer", immer samstags um 7:25 Uhr als Doppelfolgen.