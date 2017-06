Das Dschungelbuch Heute | ZDF | 06:45 - 06:55 Uhr | Animationsserie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Mogli pflückt köstliche Pfirsiche, während es Darsi mehr auf die Würmer in den Früchten abgesehen hat. Zum Schutz begleitet ihr Panther-Freund Baghira die beiden. Denn sie befinden sich ganz in der Nähe des "Tals des Nebels" - im Revier des gefährlichen Panthers Kala. Als der dann tatsächlich auftaucht, kämpfen die beiden Raubkatzen miteinander, und Baghira wird an der Vorderpfote verletzt. Untertitel: Baghira in Not Laufzeit: 10 Minuten Genre: Animationsserie, IND, D, F 2014 Regie: Tapaas Chakravavarti Folge: 19 Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets