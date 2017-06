Zoom - Der weiße Delfin Heute | ZDF | 06:40 - 06:50 Uhr | Animationsserie Infos

Mehr Termine Inhalt Das ganze Dorf ist stolz auf Yann, denn er hat seine Bewährungsprobe erfolgreich bestanden. Zwei Wochen lang musste er allein auf sich gestellt auf einer einsamen Insel überleben. Yanns kleine Schwester Marina ist neidisch auf Yann und beschließt, es ihm heimlich nachzumachen. Mit einem kleinen Boot rudert sie zu einer winzigen Insel. Schnell findet sie heraus, dass es nicht so einfach ist, in Robinson Crusoes Fußstapfen zu treten. Original-Titel: Zoom the White Dolphin Untertitel: Allein auf der Insel Laufzeit: 10 Minuten Genre: Animationsserie, F 2014 Regie: Stéphane Bérnasconi Folge: 8