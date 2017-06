Zwei Täler, drei Menschen und die Königin der Ötztaler Alpen Wenn es um das Renommee eines Berges geht, dann orientieren sich Flachlandtiroler der Einfachheit halber an der Gipfelhöhe. Für Bergsteiger zählen beim "Wert" eines Bergs noch ganz andere Aspekte wie etwa die Gestalt des Gipfels und natürlich auch die Mühsal, die ein Anstieg erfordert. Daher gilt die Weißkugel als die "Königin der Ötztaler Alpen" und nicht die 30 Meter höhere Wildspitze. Letztere lässt sich mit Seilbahnunterstützung relativ einfach ersteigen, während die Routen auf die Weißkugel Kondition und Durchhaltevermögen auf eine harte Probe stellen. Da empfindet man das Gipfelglück besonders intensiv. In seinem Bericht nähert sich der Filmemacher Fridolin Baur diesem klassischen Alpengipfel von zwei Seiten: von Osten auf Tourenski mit einem erfahrenen Führer aus dem berühmten Bergsteigerdorf Vent und von Nordwesten her zu Fuß aus dem Langtauferer Tal über die elegante Firn- und Felsschneide des Nordgrats. Außerdem beobachtet er auf dem weitläufigen Hintereisferner eine Gletscherforscherin bei ihrer Arbeit im offensichtlich gar nicht ewigen Eis. - König Watzmann - Ein Berg, ein Mythos, viele Menschen und Geschichten