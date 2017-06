Wie es funktionieren kann, Lebensmittel in einer großen Gemeinschaft zu teilen, das wird am Beispiel der "essbaren Stadt" Andernach gezeigt. Dort arbeiten und ernten die Einwohner gemeinsam: Jeder darf sich an den öffentlichen Gemüse- und Obstbeeten bedienen. Das Team zeigt, welche Regeln dort gelten. Zudem werden folgende Fragen beantwortet: Wer hat das Geld erfunden? Wer oder was ist Hartz IV?