David kommt nach den Ferien mit einem geheimnisvollen Koffer auf Einstein an. Die Schüler erwartet am ersten Schultag eine ungewöhnliche Überraschung. Pippi entgeht, dass es ihrer Freundin Roxy nicht gut geht. David kommt nach den Ferien mit einem geheimnisvollen Koffer im Internat an. Henk, einer der neuen Schüler aus der 8. Klasse, ist sofort neugierig und auch Dominik ist interessiert.