Michael Dorsey stand jahrelang auf den New Yorker Theaterbühnen, doch neue Angebote lassen auf sich warten. Um sich für einen Job bei einer TV-Serie zu bewerben, schlüpft er in ein Kleid und verwandelt sich in eine beeindruckende Lady. Er bekommt nicht nur die Rolle, sondern verliert sein Herz an eine Kollegin. Doch die sieht in ihm nur eine liebe Freundin.