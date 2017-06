Was haben ein Whistleblower, das Bundeskanzleramt und der BND mit dem berühmten Reformator Martin Luther zu tun? Die Luther Matrix gibt Antworten auf diese Frage in einem hochspannenden, faszinierenden Vexierspiel zwischen Wirklichkeit und Fiktion. Carsten von Lupfen (Marek Harloff) arbeitet als Systemadministrator im Kanzleramt. Eine hochkarätige Ermittlungsgruppe des Staatsschutzes (Stephan Schad; Sheri Hagen, Michael Steinocher ) ist ihm auf den Fersen, da er hochsensible Daten absaugt und veröffentlichen will. Doch seine Festnahme und eine ausgeklügelte Verhörtaktik bringen die Profiler zunächst nicht weiter. Der Whistleblower ist nur schwer zu durchschauen, schweigt die meiste Zeit oder antwortet lediglich mit berühmten Luther Zitaten, wie "Hier stehe ich und kann nicht anders....". Schnell steht fest, dass der Verhaftete die Motivation und moralische Rechtfertigung für sein Tun offensichtlich aus historischen Ereignissen und Entwicklungen bezieht und dass er sich dabei vor allem auf eine Person beruft: Martin Luther, Kirchenrebell und Reformator ist die Schlüsselfigur zur Lösung des Falles. Für das Ermittler-Team beginnt jetzt eine nervenaufreibende, intensive Spurensuche an Original-Schauplätzen und bei ausgewiesenen Luther-Experten. ( Heinz Schilling, Margot Käßmann, Peter Gauweiler, Friedrich Schorlemmer, ) Die verdeckte Ermittlerin Carlotta Kuttner (Annett Fleischer) recherchiert direkt vor Ort - getarnt als Journalistin - bis hinein in die "Höhle des Löwen", der Glaubenskongregation im Vatikan und findet dabei Erstaunliches heraus... Die detaillierte und umfangreiche Analyse des Menschen Martin Luther bildet den substantiellen Kern dieses Doku-Thrillers. Zum Jubiläum 500 Jahre Reformation untersucht der Film, ob der Reformator über seine Bedeutung als weltberühmte historische Figur hinaus als "Revolutionsführer" und seine Reformation als Blaupause für einen gelungenen, umfassenden gesellschaftlichen Systemwandel taugen. Regisseur Tom Ockers gelingt mit der Luther-Matrix ein TV-Experiment abseits des sonst üblichen und teils überstrapazierten Doku-Sujets. Hochglanz-Doku und anspruchsvolle Krimi-Unterhaltung verschmelzen hier zu einem neuartigen Genre, das mit "Doku-Thriller" wohl am treffendsten bezeichnet werden kann. Am Schluss hat der Zuschauer, quasi im Vorbeigehen, eine Menge interessanter Luther- Fakten kennengelernt.