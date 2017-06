In neuneinhalb Minuten bringen verschiedene Reporter Themen aus Gesellschaft und Politik auf den Punkt und suchen nachvollziehbare Antworten auf Kinderfragen. Am Ende entscheiden die Kinder selbst, welche Haltung sie zu einem Thema haben. Für den Einsatz im Unterricht bietet Planet Schule eine attraktive Themenauswahl der beliebten Sendung. Tyrannosaurus, Brachiosaurus, Velociraptor - wie Dinosaurier aussehen, weiß doch jedes Kind! Dabei sind die Urzeitwesen vor 65 Millionen Jahren von der Erde verschwunden und nur ein paar versteinerte Spuren und Reste sind von ihnen übrig geblieben. In dieser Folge von neuneinhalb wird Robert zum Dinodetektiv und erfährt, welche spannenden Geschichten ein paar Knochen über das Leben der Dinosaurier erzählen können. Außerdem entdeckt er Fußspuren einer bisher unbekannten Dinoart! Eine Sensation, mitten in Deutschland. - Dinosaurier - Auf Spurensuche der Urzeitreisen