Im Krankenhaus stellt sich einmal mehr heraus, dass mit Tuner körperlich alles bestens in Ordnung ist. Einerseits ist er erleichtert, dass sein Spenderherz gesund ist, andererseits verunsichert ihn Lillys Vermutung, seine Symptome könnten eine Folge seines Liebeskummers sein. Felix hat sich in den Kopf gesetzt, Chris falsche Erinnerungen einzupflanzen. Sein Plan scheint aufzugehen, denn in Chris macht sich die Sorge breit, er könne wirklich der Brandstifter sein und der potentielle Mörder seines Bruders...