Hier sind Spitzenleistungen garantiert: Ob mit speziellen Showeinlagen oder sportlichen Höchstleistungen - in der von Annemarie und Wayne Carpendale moderierten Show treten wahre Meister ihres Fachs in verschiedenen Disziplinen gegeneinander an, um die Besten der Besten zu ermitteln. Das letzte Wort haben Michelle Hunziker, Michael Bully Herbig und Sasha. Die prominent besetzte Jury bewertet die Darbietungen der Talente.