Harry Potter und der Orden des Phönix Heute | SAT.1 | 20:15 - 22:55 Uhr | Fantasyfilm HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Kurz vor Ende der Sommerferien werden Harry und sein Cousin von Dementoren angegriffen. Im Zauberei-Ministerium glaubt man ihm nicht; es wird ein Verfahren wegen der ungenehmigten Nutzung von Magie gegen Harry (Daniel Radcliffe) eröffnet. Er soll von Hogwarts suspendiert werden. Unterstützung erhält er vom "Orden des Phönix", der von Dumbledore gegründet wurde, um Voldemort und sein Gefolge zu bekämpfen. Original-Titel: Harry Potter and the Order of the Phoenix Laufzeit: 160 Minuten Genre: Fantasyfilm, USA, GB 2007 Regie: David Yates FSK: 6 Schauspieler: Harry Potter Daniel Radcliffe Ron Weasley Rupert Grint Hermine Granger Emma Watson Albus Dumbledore Michael Gambon Lord Voldemort Ralph Fiennes Dolores Umbridge Imelda Staunton Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets