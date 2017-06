Unterwegs in Sachsen-Anhalt - In Eisleben - Die Lutherstadt lädt ein zum Sachsen-Anhalt-Tag Heute | MDR | 05:50 - 06:20 Uhr | Regionalreportage Infos

Mehr Termine Inhalt In Eisleben gibt es so einiges zu entdecken. Martin Luther ist dort geboren und gestorben. Im 500. Jahr der Reformation kommen Besucher aus aller Welt, um hautnah die historischen Stätten zu erleben: sein Geburtshaus, die Kirche St. Petri-Pauli, wo er getauft wurde, das frühere Augustinerkloster St. Annen, das er besuchte und die Kirche St. Andreas, in der Luther seine letzten Predigten hielt. Original-Titel: Unterwegs in Sachsen-Anhalt Laufzeit: 30 Minuten Genre: Regionalreportage, D