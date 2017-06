Der Besuch ihrer alten Freundin und Kollegin Karen (Nina Hoger) bringt Johanna (Christine Neubauer) auf andere Gedanken. Die Landärztin hat sich nämlich endlich dazu entschieden, zu ihrem Freund Daniel (Sven Martinek) auf dessen Reiterhof zu ziehen. Die Vorfreude auf das gemeinsame Heim wird jedoch stark getrübt, als sie erfahren muss, dass der hoch verschuldete Daniel ohne vorherige Absprache einem lukrativen Verkaufsangebot zustimmt - die gemeinsame Zukunft steht wieder in Frage. Turbulenzen gibt es auch auf dem Bergmeierhof, wo der verwitwete Leo (August Schmölzer) die attraktive Gundula (Nicole Beutler) eingeladen hat, die er über das Internet kennenlernte. Seine Tochter Verena (Judith Richter) macht der unerwünschten Besucherin, die vom Alter her ihre Schwester sein könnte, das Leben mächtig schwer. Der Zickenkrieg auf seinem Hof setzt dem Bauern arg zu - ausgerechnet jetzt erleidet er bei einem Unfall eine schwere Kopfverletzung. Da Johanna nicht in ihrer Praxis ist, springt Karen ein und verarztet den stark blutenden Patienten. Dabei verschreibt sie ihm ein falsches Medikament, das eine lebensbedrohliche Wechselwirkung entfaltet. Johanna kann zwar das Schlimmste verhindern, doch der ungewohnte Fehler ihrer erfahrenen Kollegin macht sie stutzig. Als sich die Aussetzer im Verhalten der Freundin häufen, verdichten sich die Beobachtungen zu einem furchtbaren Verdacht. In der beliebten Heimatfilm-Reihe bangt Christine Neubauer als Landärztin Johanna um das düstere Schicksal ihrer besten Freundin. Nina Hoger überzeugt als langjährige Kollegin, die verzweifelt versucht, die Symptome einer Demenzerkrankung zu verbergen. Daneben ist wieder das beliebte Ensemble um Johanna von Koczian, Siegfried Rauch, August Schmölzer, Judith Richter, Markus Knüfken und Sven Martinek zu sehen. Michael Kreihsl inszenierte nach einem Buch von Mathias Klaschka. Gedreht wurde im malerischen Großraming.