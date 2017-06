Malcolm mittendrin Heute | ORF 1 | 08:00 - 08:25 Uhr | Comedyserie Infos

Mehr Termine Inhalt Die Jungs sind außer sich vor Freude. Sie dürfen offiziell die Schule schwänzen, da ihr Vater unbedingt mit seinen Söhnen zum Stock-Car-Rennen will. Doch was so vielversprechend begann, endet im Desaster: Dewey verirrt sich im Gedränge, Malcolm und Reese werden festgenommen und Zuhause wartet ein riesiges Donnerwetter... Original-Titel: Malcolm in the Middle Untertitel: Stock-Car-Rennen Laufzeit: 25 Minuten Genre: Comedyserie, USA 2000 Regie: Todd Holland Folge: 10 Schauspieler: Malcolm Frankie Muniz Lois Jane Kaczmarek Hal Bryan Cranston Francis Christopher Kennedy Masterson Reese Justin Berfield Dewey Erik Per Sullivan