The Big Bang Theory Heute | Pro7 | 20:15 - 20:45 Uhr | Comedyserie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Penny setzt bei ihrem Job ganz bewusst ihre weiblichen Reize ein, um mehr Erfolg zu haben. Leider versteht der Arzt Dr. Lorvis das falsch und glaubt, dass sie mehr für ihn empfindet. Leonard ist außer sich vor Wut und blafft ihn an. Doch schnell merkt er, dass er genauso ein Nerd ist wie er und seine Freunde und Hobbies nachgeht, die alle extrem spannend finden. Vielleicht hat er ja das Zeug dazu, in ihre Clique aufgenommen zu werden. Untertitel: Das Mississippi-Missverständnis Laufzeit: 30 Minuten Genre: Comedyserie, USA 2014 Regie: Mark Cendrowski Folge: 7 Schauspieler: Leonard Hofstadter Johnny Galecki Sheldon Cooper Jim Parsons Howard Wolowitz Simon Helberg Rajesh Koothrappali Kunal Nayyar Amy Farrah Fowler Mayim Bialik Bernadette Rostenkowski Melissa Rauch Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets