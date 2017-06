Die Insel Heute | Pro7 | 20:15 - 23:00 Uhr | Actionfilm HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Mehr Termine Inhalt Eine Katastrophe hat die gesamte Erde verwüstet und die wenigen Menschen, die noch leben, haben sich in sichere Wohntürme auf einer paradiesisch anmutenden Insel zurückgezogen. Kaum einer ahnt, dass sie nur als lebende Organspender dienen. Lincoln Six Echo und Jordan Two-Delta durchschauen den gigantischen Schwindel und fliehen. Laufzeit: 165 Minuten Genre: Actionfilm, RUS, USA, A 2005 FSK: 12 Schauspieler: Lincoln Six Echo / Tom Lincoln Ewan McGregor Jordan Two Delta / Sarah Jordan Scarlett Johansson Albert Laurent Djimon Hounsou Dr. Bernard Merrick Sean Bean James McCord Steve Buscemi Starkweather Two Delta / Jamal Starkweather Michael Clarke Duncan