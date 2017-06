Die Deutschen brechen alle Spendenrekorde. 5,5 Mrd. Euro waren es im Jahr 2015. Das ist ein Plus von fast zwölf Prozent gegenüber dem Vorjahr. Diese Spendenfreude geht durch alle Gesellschaftsschichten - unabhängig von Konfession und Glaube. Kaufen wir Deutschen damit unser schlechtes Gewissen frei? Tatsächlich engagiert sich jeder Dritte mit Finanz-, Sachspenden und mit persönlichem Engagement z. B. für Flüchtlinge. Fürsorge und Mitmenschlichkeit ist auch ein Grundanliegen der Christen. Die Flüchtlingskrise wird in so mancher Kirchengemeinde zu einer Wiederbelebung der ehrenamtlichen Arbeit. Ist das jetzt Nächstenliebe, Barmherzigkeit oder Selbstzweck? Warum engagieren sich Christen, Katholiken für Gesellschaft und Kirche? Aus Mitleid, aus Glaubensüberzeugung oder weil es auf der päpstlichen To-Do-Liste steht? Papst Franziskus spricht von einer "Revolution der Zärtlichkeit". Er fordert die Katholiken auf, hinauszugehen auf die Straßen, zu den Rändern der Gesellschaft, zu den Armen. Er hat sogar ein Heiliges Jahr der Barmherzigkeit ausgerufen. "Was heißt denn hier barmherzig?" - mit dieser Frage im Gepäck ist Bernd Seidel quer durch Deutschland gefahren. Engagieren sich Katholiken im oberschwäbischen Meckenbeuren anders als im thüringischen Sömmerda? Und wenn ja, warum? Heißt katholisch sein auch barmherzig sein? Der Film fragt schließlich auch danach, wie barmherzig die Amtskirche selbst gegenüber ihren Mitarbeitern und gegenüber Menschen ist, die zum Beispiel in einer zweiten, kirchlich nicht akzeptierten Ehe leben. Ist Barmherzigkeit am Ende ein Alibi, Reformen in der Kirche auf die lange Bank zu schieben? Dabei geht es nicht allein um Nächstenliebe, sondern manchmal allein um den puren Selbsterhalt. Ende Mai werden sich in Leipzig Zehntausende zum 100. Deutschen Katholikentag erwartet. Das Treffen steht unter dem Leitwort "Seht, da ist der Mensch". SWR und MDR nehmen den Jubiläums-Katholikentag zum Anlass, nach dem Engagement der Katholiken für Kirche und Gesellschaft zu fragen. In einer Gesellschaft, die hin- und hergerissen ist zwischen "Willkommens-Kultur" für Flüchtlinge und unbarmherzigem Hass im Internet wollen die Autoren des Films herausfinden: Wo fängt Barmherzigkeit an, wo hört sie auf und gibt es Grenzen auch für die Barmherzigkeit.