Im SPD-Stammland ist die rot-grüne Landesregierung abgewählt worden. Die CDU und ihr Kandidat Armin Laschet haben die Wahl überraschend deutlich gewonnen. SPD und Grüne verlieren stark: Die Partei der bisherigen Ministerpräsidentin Hannelore Kraft kommt lediglich auf 31,2 Prozent der Stimmen. Auch die Grünen erreichen nur mehr 6,4 Prozent. Die CDU hat deutlich hinzugewonnen und liegt mit 33,0 Prozent klar vor der SPD. Ihr Landes- und Fraktionschef Armin Laschet sucht nun nach einem Koalitionspartner. Neben einer Großen Koalition mit der SPD hätte auch ein schwarz-gelbes Bündnis mit der FDP eine Mehrheit. Mit 12,6 Prozent kann sich die FDP im Vergleich zu 2012 deutlich verbessern und ist nun drittstärkste Kraft im Düsseldorfer Landtag. Ebenfalls verteten ist die AfD: Mit Spitzenkandidat Marcus Pretzell erreicht sie 7,4 Prozent – und ist nunmehr in 13 Parlamenten vertreten. Die Linkspartei hat mit 4,9 Prozent den Einzug in den Landtag knapp verpasst. Die Piraten haben ihr fünfjähriges Gastspiel im Parlament beendet und kommen lediglich auf 1,0 Prozent. Zum Wahlergebnis in NRW sendet Das Erste einen 30-minütigen Brennpunkt. Dazwischen, um 20:30 Uhr: "Farbe bekennen" - Martin Schulz stellt sich den Fragen von Tina Hassel und Rainald Becker.