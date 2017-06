Arne erfährt von Sigrid, dass Töchterchen Swantje drauf und dran ist, vor der Kamera von Daniel nackt zu posieren. Voller Zorn stürmt Arne Daniels Suite und verpasst dem Verführer einen gepfefferten Kinnhaken. Helen fällt es schwer, ihren Gefühlen für Peer zu widerstehen. Durch Britta wird ihr bewusst, wie wundervoll eine neue Liebe ist. Arne beobachtet Peer eifersüchtig, erfährt aber von Sigrid, dass sie auch an Peer interessiert ist. Zur Ladeneröffnung erscheint wieder nur Peer, was Helen erneut in Versuchung führt. Britta und Timo freuen sich darauf, in Kürze zusammenzuziehen. Doch Timo hat viel weitreichendere Pläne: Er will noch ein Kind mit Britta! Überraschend bekommt Eliane eine kleine Sprechrolle in "Grün ist die Heide". Sigrid gegenüber bekennt Eliane jedoch: Sie will eigentlich nur noch Theo zuliebe bei dem Musical mitmachen. Gunter ist wegen seiner Auszeit-Pläne drauf und dran, Patrick weitere Hotelanteile zu verkaufen.