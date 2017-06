In ihrem weißen Bademantel liegt die junge Frau auf dem Bett. Auf der linken Seite, in Brusthöhe, ein Blutfleck - Petra Wollgast wurde erschossen. Im Nebenraum entdecken Hauptkommissar Kress' Männer eine weitere Leiche: Holger Schulten, der Geliebte von Petra Wollgast, wie sie später erfahren werden. Den Revolver, mit dem sich der Mann offenbar selbst gerichtet hat, hält er noch in der Hand.