Rund 90 Prozent der neu in Österreich zugelassenen Pkw besitzen mittlerweile eine Klimaanlage. Bei den meisten Autofahrern wird diese so lange benutzt, bis sie nicht mehr funktioniert. Doch wichtig wäre eine regelmäßige Wartung der Anlage, denn im Luftfilter sammeln sich Bakterien oder Pilze, die für die Fahrzeuginsassen zu einem gesundheitlichen Problem werden können. "heute konkret" zeigt, was sich alles in der Anlage findet und worauf man bei der Benutzung achten sollte, damit das Klima im Auto stimmt. - Bakterienschleuder Autoklimaanlage