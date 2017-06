Transformers - Die Rache Heute | Pro7 | 20:15 - 23:20 Uhr | SciFi-Actionfilm HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Mehr Termine Inhalt Die Decepticons wollen den Symbol-Code, den ein Splitter des mächtigen "AllSpark" in Sams (Shia LaBeouf) Kopf installiert hat. Sie brauchen nichts weniger als sein Gehirn! Seine Freundin Mikaela (Megan Fox) und die guten Autobots um Optimus Prime sind zur Stelle. Original-Titel: Transformers: Revenge of the Fallen Laufzeit: 185 Minuten Genre: SciFi-Actionfilm, USA 2009 FSK: 12 Schauspieler: Sam Witwicky Shia LaBeouf Mikaela Banes Megan Fox Major Lennox Josh Duhamel Master Sergeant Epps Tyrese Gibson Seymour Simmons John Turturro Leo Spitz Ramon Rodríguez