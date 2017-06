Sie ist nur 30 Zentimeter dick: die fruchtbare Ackerkrume auf unseren Feldern. Eine dünne Schicht Boden, die unsere Ernährung sichern soll. Sie wird umso wertvoller, je mehr Menschen auf der Erde leben. Doch ungeachtet dessen geht jedes Jahr etwas von diesem Boden durch Erosion verloren. Starker Regen und Unwetter spülen ihn unwiederbringlich weg. Die Landwirtschaft selbst ist schuld daran. Durch Intensivierung und falsche Bewirtschaftung geht mehr Boden verloren, als sich neu bilden kann. In ganz Europa sind das etwa eine Milliarde Tonnen pro Jahr. Eine schleichende Katastrophe. Und wenn der Boden in Flüsse und Bäche gespült wird, droht dort eine zusätzliche Katastrophe. "Xenius" beleuchtet diesmal die Prozesse der Erosion, ihre Folgen und zeigt Wege auf, wie sie gestoppt werden könnte. Die Moderatoren Carolin Matzko und Gunnar Mergner tauchen dabei auch in einen kleinen Bach ab und untersuchen, wie die Erosion dort die Lebensgrundlagen für Muscheln, Krebse und Fische vernichtet. - Erosion - Wenn der Boden verschwindet