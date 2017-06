Peaky Blinders - Gangs of Birmingham Heute | ARTE | 20:15 - 21:10 Uhr | Gangsterserie Infos

Mehr Termine Inhalt 1924: Zwei Jahre nachdem Thomas Shelby in letzter Minute seiner Hinrichtung entkam, heiratet er seine große Liebe Grace Burgess. Während die Hochzeitsgäste ausgelassen feiern, taucht der mysteriöse Anton Kaledin auf und wünscht Thomas zu sprechen. Kaledin gibt sich als Emissär für die Geschäfte aus, in die Tommy bereits seit Monaten verwickelt ist. Doch Kaledin nennt ein falsches Geheimwort. Original-Titel: Peaky Blinders Laufzeit: 55 Minuten Genre: Gangsterserie, GB 2016 Regie: Tim Mielants Folge: 1 Schauspieler: Thomas Shelby Cillian Murphy Polly Gray Helen McCrory Arthur Shelby Paul Anderson John Shelby Joe Cole Ada Shelby Sophie Rundle Anton Kaledin Richard Brake