Arne wirft Helen vor, schuld an Swantjes Schlendrian im Krankenhaus zu sein und treibt Helen damit nur wieder in Peers Arme. Erika ahnt, für wen Helens Herz schlägt und rät zu einer Entscheidung. Wird Helen auf ihr Herz hören? Swantje schwänzt für das Foto-Shooting mit Daniel wieder ihren Dienst im Krankenhaus und fliegt prompt bei ihren Eltern auf. Aber ihr kommen Zweifel: Will sie sich wirklich vor der Kamera ausziehen? Gunter hat Merle mit seinem Wunsch nach einer gemeinsamen Auszeit überrascht. Merle wird jedoch bald klar, dass sie ihre Arbeit braucht, um sich von den traumatischen Erlebnissen ihrer Odyssee abzulenken. Patrick hingegen unterstützt Gunters Auszeit, vor allem weil sie ihm eine erweiterte Handlungsvollmacht im Hotel einbringt. Mit Thomas' Hilfe gelingt es Theo, die Musical-Rechte an das Stadttheater zu verkaufen. Elianes Auftritt als Tänzerin scheint gesichert. Hannes versucht Peer von einem Ladenverkauf in der Rösterei zu überzeugen. Doch der bemüht sich lieber um neue Großkunden.