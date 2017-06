Seit die Menschen Häuser bauen, bauen sie auch Gotteshäuser - überall auf der Welt. Allein in Deutschland gibt es rund 45 000 Kirchen, in etwa so viele, wie es Schulen gibt. Die höchste steht in Ulm: Der Turm des Münsters misst stolze 161,53 Meter. Jahrhunderte lang war er allerdings nicht mehr als eine Bauruine. Erst wurde die Kirche wegen Geldmangels nicht fertig, dann bremste die Reformation. - Superbauten 2: Säulen für die Ewigkeit