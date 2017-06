Die Mädels der A-capella-Gesangstruppe "Barden Bellas" sind bei den Meisterschaften grandios gescheitert. Neue Stimmen müssen her, also nimmt die Anführerin Aubrey einige Novizinnen in die Truppe auf. Dazu gehört auch Beca (Anna Kendrick), die neu am College ist und deren Musikleidenschaft der Gruppe neuen Schwung verleiht. Für den nächsten Wettbewerb wird hart trainiert, denn der muss unbedingt gewonnen werden.