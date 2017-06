Stefan ist sauer: Eine Kollegin fällt aus und Direktor Rose fällt nichts Besseres ein, als sämtliche Klassen der erkrankten Lehrerin mit Stefans Kursen zusammenzulegen. So kommt es zum unfreiwilligen Zusammentreffen der beiden Wortführer und Obermachos Finn und Cem, die natürlich bitter verfeindet sind. Stefan schafft es kaum, geregelten Unterricht zu halten, da die beiden Streithähne sich ständig an die Gurgel wollen. Als Karin sich mit Cems Schwester Yasemin über deren Zukunftspläne unterhält, kommt es ebenfalls zu einer Pöbelei mit Finn. Spätestens jetzt stellt Karin fest, dass an ihrer neuen Schule ein anderer Wind weht, als an ihrem alten Elitegymnasium. Doch dann machen Karin und Stefan gemeinsam eine überraschende Entdeckung: Yasemin und Finn missbilligen sich gar nicht, im Gegenteil: Die beiden sind ein heimliches Liebespaar und die Beleidigungen, die sie sich gegenseitig an den Kopf werfen, sind Codeworte für Kosenamen. Karin findet es romantisch, Stefan bescheuert. Aber wie soll das nun weitergehen? Karin und Stefan sind nun Mitwisser. Um die Liebenden zu decken, müssen sich die beiden "opfern" und selbst ein Liebespaar mimen. Doch warum haut der gespielte Kuss sie beide nur so aus der Bahn?