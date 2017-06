In den vergangenen zwölf Monaten hat sich für die "Essperiment"-Teilnehmer/innen vieles verändert: vor allem ihre Essgewohnheiten. Während die Wohngemeinschaft aus Leonding und die Studentin aus Oberösterreich ausgestiegen sind, haben Familie Gross aus der Steiermark und das Ehepaar Brunnbauer aus Wien tapfer durchgehalten und sich mittlerweile so an die strengen "Essperiment"-Spielregeln gewöhnt, dass sie eigentlich gerne weitermachen würden. Woche für Woche gibt es neue Entdeckungen: Germ aus der Steiermark, Spargel aus dem Marchfeld bis hin zum Schnecken-Snack mit frischen Kräutern. Weitere "Essperiment"-Beiträge folgen am 8. und 9. Juni. - Das "Essperiment" - ein Jahr nur regionales Essen