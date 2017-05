Die Reise zum Mittelpunkt der Erde Heute | Kabel eins | 20:15 - 22:00 Uhr | Abenteuerfilm HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Mehr Termine Inhalt Professor Dennison, Ehemann der wohlhabenden Martha Dennison, ist in Alaska verschwunden. Seine Frau engagiert den abenteuerlustigen Geologen Jonathan Brock für die Suche nach dem verschollenen Expeditionsführer. Zusammen mit Brocks Neffen und einem Russen steigen Jonathan und Martha hinab in Richtung Erdinneres und hinein in eine fantastische Welt. Original-Titel: Journey to the Center of the Earth Laufzeit: 105 Minuten Genre: Abenteuerfilm, CDN, USA 2008 Regie: Eric Brevig FSK: 12 Schauspieler: Trevor Anderson Brendan Fraser Sean Anderson Josh Hutcherson Hannah Ásgeirsson Anita Briem Professor Alan Kitzens Seth Meyers Martha Dennison Victoria Pratt Max Anderson Jean Michel Paré