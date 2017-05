The Shooter - Ein Leben für den Tod Heute | TELE 5 | 20:15 - 22:24 Uhr | Actionfilm Infos

Mehr Termine Inhalt CIA-Agent Michael wird beauftragt, den Mord an einem Diplomaten aufzuklären. Im Visier des knallharten Spezialisten ist die vermutliche Attentäterin Simone, die er innerhalb von 48 Stunden finden soll. Denn nur so viel Zeit bleibt bis zum nächsten Anschlag... Spannender Spionagethriller mit Dolph Lundgren. Laufzeit: 129 Minuten Genre: Actionfilm, USA, CZ, E, F, GB 1995 Regie: Ted Kotcheff FSK: 12 Schauspieler: Michael Dane Dolph Lundgren Simone Rosset Maruschka Detmers Marta Assumpta Serna Dick Powell Gavan O'Herlihy Alex Reed John Ashton Alberto Torena Simón Andreu