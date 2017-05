Fragen und Spiele lassen eines der buntesten und interessantesten Jahrzehnte wieder aufleben. Im Gewand der 80er-Jahre geht es in der 16. Ausgabe der Show um alles oder nichts, dabei warten neue Gegner und neue Herausforderungen auf Thomas Gottschalk und Günther Jauch. In nervenaufreibenden Aktions-, Schätz- und Quizrunden treten die Show-Giganten gegen 500 Kandidaten aus ganz Deutschland an.