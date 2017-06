Die Stewardess Jackie Brown bessert ihr schmales Gehalt dadurch auf, dass sie im Auftrag des kleinen Waffenhändlers Ordell Robbie illegal Bargeld in die USA einführt. Ordell, dessen ansehnliches Schwarzgeldvermögen von einer halben Million Dollar in Mexiko weilt, lebt von den Bargeld-Häppchen, die ihm Jackie regelmäßig über die Grenze schmuggelt. Eines Tages passiert, was passieren muss: Gerade aus Mexiko kommend, geht Jackie in Los Angeles Special Agent Ray Nicolet ins Netz. Mit 50.000 Dollar und ein paar Gramm Kokain im Gepäck wird sie festgenommen. Die Behörden setzen sie unter Druck: Jackie wird nur dann straffrei ausgehen, wenn sie aktiv dabei mithilft, Ordell auffliegen zu lassen. Doch Jackie weiß nur zu gut, dass der Waffenhändler für sein eigenes Wohlergehen auch über Leichen geht. Mithilfe des sympathischen Kautionsvermittlers Max Cherry heckt Jackie einen gewagten Plan aus, wie man die verschiedenen Parteien gegeneinander ausspielen könnte. Noch vertrackter wird die Situation durch Ordells Komplizen Louis Gara und Melanie Ralston, die ihre eigenen Ziele verfolgen. Indem sie vorgibt, sowohl mit den Gangstern als auch mit den Fahndern zu kooperieren, versucht Jackie, alle Beteiligten übers Ohr zu hauen - und nicht weniger als eine halbe Million Dollar in ihre eigene Tasche wandern zu lassen...