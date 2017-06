700 bis 1000 Kinder in der Schweiz besuchen keine Schule. Der Film taucht ein in die Welt von Homeschooling und freiem Lernen. Andrea Liniger, Mutter von vier Kindern, ist überzeugt vom freien Lernen, bei dem das Kind seinen ureigensten Interessen nachgehen kann. Die 34-Jährige gründete den ersten Freilernraum der Schweiz in Bern, wo sich Homeschooler aus der ganzen Schweiz treffen.