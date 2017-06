Gunter sorgt sich um Merle, die wegen ihrer Erlebnisse im Wald von Alpträumen gequält wird, sich aber wieder in ihre Arbeit stürzt. Als Britta Gunter klar macht, dass diese Art von Verdrängung ein erstes Indiz psychischer Probleme sein kann, eröffnet Gunter Merle seinen Wunsch, sich auf einem Anwesen in Mecklenburg-Vorpommern eine gemeinsame einjährige Auszeit zu nehmen. Swantje entzieht sich dem Sex mit Daniel. Aber Daniel will Nacktfotos und täuscht vor, seine Existenz sei gefährdet, wenn er sie nicht bekommt. Auch um ihren eigenen Channel zu retten, bietet die verliebte Swantje an, sich als Oben-ohne-Model zur Verfügung zu stellen. Nach den Recherchen von Torben steht fest, dass Sherman pleite ist und die Stadt nur ausnutzen will. Thomas zieht die Baugenehmigung zurück. Kurzerhand erwirbt Theo von Sherman die Rechte an "Grün ist die Heide" und plant für Eliane und Erika eine Aufführung in kleinem Rahmen. Ben macht das Schrauben an alten Motorrädern Spaß, und lukrativ ist es auch. So nimmt er eine Auszeit beim Windpark, um zu testen, ob darin seine Zukunft liegt.