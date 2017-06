Ursprünglich stammen die Zitrusgewächse aus den tropischen und subtropischen Regionen Asiens. Heute werden sie auf fast allen Kontinenten angebaut, denn das saftige Obst erfreut sich großer Beliebtheit. Auch bei uns sind die Zitrusfrüchte in all ihrer Vielfalt aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken - ob als erfrischender Snack, als fruchtiges Getränk oder auch als Grundlage für duftende Parfums. Wie Zitrone, Orange, Limette und Co. von der Plantage zu uns in den Laden kommen und was man beim Kauf von Orangensaft beachten sollte, das erfahren Sie in dieser Ausgabe von LexiTV.