Am Ruder Heute | ZDF | 20:15 - 21:45 Uhr | Krimi HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Mehr Termine Inhalt Michaels Leben ist eine einzige Katastrophe. Sein Fitnessstudio ist pleite, seine Ehefrau hat einen Geliebten, dann wird Michael in der Bank auch noch als Geisel genommen. Für seine adlige Gattin kommt eine Scheidung aus Gründen des Renommees nicht in Frage, dafür unterstützt sie ihn finanziell - eine demütigende Situation für Michael. Die Geiselnahme erweist sich als Chance für ihn. Laufzeit: 90 Minuten Genre: Krimi, D 2017 Regie: Stephan Wagner Schauspieler: Michael Schröder Wotan Wilke Möhring Nina Julia Koschitz Elisabeth Schroeder Inga Birkenfeld Cornelius Godehard Giese Marlin Duve Thelma Buabeng Jens Goede Dirk Borchardt