Bei Verena (18) in Berlin überschlagen sich die Ereignisse. Eine Woche vor dem errechneten Geburtstermin bekommt die junge Frau mitten in der Nacht Wehen. Mit dem Taxi fahren sie und Freund Mike (19) in die Klinik. Und schon knapp drei Stunden später ist Sohn Ben-Louis auf der Welt. Wenige Wochen nach der Geburt ziehen dunkle Wolken auf. Die Wohnsituation der jungen Familie ist katastrophal.