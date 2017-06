In letzter Sekunde durchschaut Oskar, dass David alles dafür tut, damit Oskar gegen seine Bewährungsauflagen verstößt. Tina stellt David zur Rede und er verspricht Oskar künftig in Ruhe zu lassen. Oskar lässt sich derweil zu eine impulsiven Aktion hinreißen. Ausgerechnet Charlotte und Nils bekommen sein Fehlverhalten mit und sind entsetzt darüber. Werner und Friedrich sind von Barbaras Angebot schockiert. Beide Männer sind fest entschlossen, dass sie einander nicht umbringen werden - auch nicht für zehn Millionen Euro! Obwohl sie sich dies versprechen, bleibt Werner misstrauisch gegenüber Friedrich. Ella und Rebecca erfahren, dass der Filmstar Naomi Krüger eine Hochzeit am "Fürstenhof" plant und Susan damit beauftragt hat, eine geeignete Hochzeitsagentur dafür zu finden. Sie bitten diese darum, ein Konzept einreichen zu dürfen. Doch Susan weist sie ab, da Naomi schon einmal schlechte Erfahrungen mit einem Newcomer gemacht hat. Ella und Rebecca setzen alles daran, Susan umzustimmen. Alfons erhält Post vom Familiengericht und erfährt, dass der Richter den Adoptionsantrag abgelehnt hat, da er große Zweifel an Mellis Ruf hat.