Seit Anfang 2015 ist es in Österreich erlaubt, Eizellen zu spenden. 8.000 Euro kostet diese Behandlung, die allen etwas bringt: den Kliniken, der Ärzteschaft, den Paaren mit Kinderwunsch. Nur die Spenderinnen dürfen nicht bezahlt werden. Was das Gesetz damit bewirken will und warum sich junge Frauen die Prozedur dennoch antun, nimmt "heute konkret" unter die Lupe und stellt eine Spenderin vor, die bereits zwei Familien zu Wunschkindern verholfen hat. - Eizellen-Spenden für Kinderwunsch