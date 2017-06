Die Kanalinsel Jersey ist wegen der milden Temperaturen, ausreichend Niederschlag und dem Einfluss des Golfstroms für ihre üppige Vegetation bekannt. Moderatorin Laura Lange entdeckt dort eine wahre Blütenpracht mit Meerblick. Sie beobachtet aber auch, wie Austern gesät und geerntet werden. Und ein Sandkünstler zeigt, wie er mit einer schlichten Harke Kunstwerke macht. Außerdem sind die Teams des "Nordseereports" in Cornwall, Zeeland, auf Sylt und Helgoland unterwegs, um Gärtnern am Meer über die Schulter zu schauen. Während die Gärtner an Großbritanniens Südküste auch vom milden Klima des Golfstroms partizipieren, haben die Kleingärtner auf den Klippen der Hochseeinsel Helgoland ihre Mühe damit, Möhrchen im Seewind zu ziehen. Ein Gartenbauunternehmen auf Sylt errichtet die typischen Friesenwälle. Und die Niederländer können in Zeeland durch ihre Tulpenfelder segeln. - Gärten am Meer