Wie undurchsichtig ist der "Großstadt-Dschungel", wie verwirrend, wie gefährlich? Damit muss sich der 17-jährige Luca auseinandersetzen. Er stammt aus einer ländlichen Region und besucht heute seinen Kumpel Malcolm in der Großstadt. Schon die Anreise ist für Luca ein kleines Abenteuer: Denn wenn Malcolm nicht wie verabredet am Bahnhof auf ihn wartet, dann ist er halbwegs verloren in der Millionenmetropole Köln. Doch es geht in dieser Folge nicht nur um zwei Jungs, die ein großes Open-Air-Musikfestival besuchen wollen, sondern vor allem um die Stadt, in der sie sich bewegen. Warum wachsen manche Orte, während andere schrumpfen? Und nach welchen Mustern und Regeln geschieht das? Was für Strukturen erkennt man in einer Stadt, und welche Planungen stecken dahinter? Ganz simpel gesprochen war jede noch so große Stadt irgendwann selbst ein Dorf - wenn man nur weit genug in der Zeit zurückblickt. Auch das zeigen wir anhand aufwändiger Animationen und Luftaufnahmen. Und verschweigen dabei aber auch nicht die Ausnahmen von der Regel: Denn manche Städte in anderen Ländern (z.B. Brasilia) entstanden komplett am Reißbrett und wurden auf einen Schlag regelrecht "aus dem Boden gestampft".