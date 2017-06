10.000 Menschen hoffen in Deutschland derzeit auf ein Spenderorgan, die meisten von ihnen auf eine neue Niere. Doch lebensrettende Organe sind Mangelware - die Zahl der Organspenden geht seit Jahren zurück. Was bedeutet das für die schwerkranken Patienten und die Ärzte, die täglich um Menschenleben ringen. Anlässlich des Tages der Organspende am 3. Juni 2017 schaut LexiTV hinter die Kulissen der Transplantationszentren, begleitet Patienten auf dem Weg in ein neues Leben und erklärt, wie Organtransplantationen organisiert werden.