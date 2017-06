Die Kamele im Frankfurter Zoo sollen ihre Winterwolle loswerden, damit sie im Sommer nicht so schwitzen. Die Tiere genießen es sichtlich, wenn Tierpfleger Walter Arlt ihnen die Wolle zupft. Berge an Kamelhaar kommen so zusammen. Doch wohin mit der Wolle? Der Tierpfleger hat eine Idee, er bringt die "duftenden Säcke" zu den Raubkatzen. Wie wird Tigerin Malea auf die Duftnote reagieren? Im Kronberger Opel-Zoo ist der Brutschrank voll mit Eiern. Die verschiedenen Vögel im Zoo haben kräftig gelegt. Um sie vor wilden Mardern zu schützen werden sie in der Aufzuchtstation des Zoos gehegt und gebrütet. Jetzt sind die ersten Jungen auch schon geschlüpft - viel Arbeit für Tierpflegerin Tine Hofmann, denn hier handelt es sich um Babypflege ganz besonderer Art.