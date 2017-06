Wer im Orang-Utan-Revier guckt diesmal in die Röhre? Die Hellabrunner Orang-Utans sind ausgesprochene Couchpotatoes. Bei schönstem April-Wetter möchte Lukas sie ins Freie locken. Helfen sollen ihm dabei drei geheimnisvolle Röhren, da möchte man natürlich über den Inhalt Bescheid wissen. Wie reagiert eine Löwennase auf Zebraduft? Celina testet das in der Praxis, sucht aber zuerst mal die nötigen Duftstoffe. Schweres Gerät ist auf der Anlage der Panzernashörner unterwegs. Inka und Sebastian wollen ihre Nashörner wiegen - das geht bei dem Gewicht allerdings nur freiwillig. Bei den Vielfraßen wird reichlich gefressen und gestritten. Vielfraßmann Moo weiß genau, mit welchem Ende er seine Frau zur Seite schieben muss. Außerdem in der Sendung: warum Humbold-Pinguin Daggi Frauen toll findet und wie gerne Straußendame Assi den Michi mag. - Total verliebt