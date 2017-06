Da geht noch was Heute | SAT.1 | 20:15 - 22:15 Uhr | Komödie HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Nach 40 Jahren Ehe hat Helene ihren Mann Carl (Henry Hübchen, l.) verlassen, ohne ihm mitzuteilen, dass sie todkrank ist. Sie bittet ihren Sohn Conrad (Florian D. Fitz), Carl einen Brief zu übergeben. Als Carl sich bei einem Sturz verletzt, müssen sich Conrad mit dessen Sohn Jonas um ihn kümmern. Original-Titel: Da geht noch was! Laufzeit: 120 Minuten Genre: Komödie, D 2013 FSK: 6 Schauspieler: Conrad Schuster Florian David Fitz Carl Schuster Henry Hübchen Helene Schuster Leslie Malton Jonas Schuster Marius V. Haas Tamara Schuster Thekla Reuten Kim Jamie Bick