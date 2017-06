In dieser Folge besucht der Schmidt Max die Ägadischen Inseln, drei Eilande vor der Westküste von Sizilien. Hier gibt es keine Hotelkästen, keine Animation, sondern ein Flair wie in den 50er-Jahren. Auf der Hauptinsel Favignana leben 4000 Menschen, alles dreht sich um Tuffstein und Thunfisch, bei Levanzo schimmert das Wasser so azurblau, das man glauben könnte, es wird von unten beleuchtet.